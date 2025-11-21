Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 3,92 GBP.
Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 3,92 GBP ab. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,90 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,92 GBP. Bisher wurden heute 1.283.753 Barclays-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,31 GBP erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 75,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.
Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,432 GBP im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
