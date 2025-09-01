BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 40,61 GBP.

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 40,61 GBP. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,34 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,00 GBP. Bisher wurden heute 730.358 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 54,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,64 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,42 GBP im Jahr 2025 aus.

