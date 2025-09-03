DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Kurs der BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verbilligt sich am Freitagnachmittag

05.09.25 16:10 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verbilligt sich am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 41,02 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,45 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,02 GBP abwärts. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,02 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 41,44 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 518.198 BAT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 36,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 41,79 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,40 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
09:41BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:41BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen