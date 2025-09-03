BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kurs der BAT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 41,02 GBP.

Die BAT-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,02 GBP abwärts. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,02 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 41,44 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 518.198 BAT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 36,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 41,79 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,40 GBP fest.

