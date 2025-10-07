BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Dienstagvormittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 38,22 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 38,22 GBP. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,30 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,06 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.568 Stück gehandelt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

