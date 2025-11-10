BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,53 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 41,53 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,21 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.133.367 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 5,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2024 bei 27,02 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 53,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,39 GBP fest.

