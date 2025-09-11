BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt Stellung am Freitagmittag

Blick auf BAT-Kurs

Die Aktie von BAT hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 42,01 GBP.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 42,01 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 42,18 GBP. Die BAT-Aktie sank bis auf 41,95 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 42,14 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175.059 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 4,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Abschläge von 37,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,40 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

