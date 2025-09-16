BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 41,13 GBP.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,13 GBP zu. Bei 41,19 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,92 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 647.449 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 36,25 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,76 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.
Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2028 4,05 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
