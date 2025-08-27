BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagnachmittag tiefer

So bewegt sich BAT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 41,43 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 41,43 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,32 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,05 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.178.696 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 6,20 Prozent zulegen. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,71 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 40,07 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,42 GBP im Jahr 2025 aus.

