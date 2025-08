Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 28,54 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 28,54 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,56 EUR zu. Bei 27,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.320.546 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 55,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50 EUR an.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

