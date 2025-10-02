Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 29,22 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 29,22 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,07 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.760.124 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,71 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,10 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 37,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

