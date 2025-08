Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 27,69 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 27,69 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,83 EUR an. Mit einem Wert von 27,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 766.243 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 33,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,50 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

