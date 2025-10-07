DAX24.323 -0,2%Est505.615 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.953 -0,2%
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Minus

07.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 27,66 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,06 EUR -1,14 EUR -4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 27,66 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,61 EUR nach. Bei 28,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 191.274 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 33,55 Prozent sinken.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

