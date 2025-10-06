Bayer Aktie News: Bayer am Mittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 28,34 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 28,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 28,33 EUR. Bei 28,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 408.637 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,99 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 5,84 Prozent Luft nach oben. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 35,14 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,88 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht