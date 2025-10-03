Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag südwärts

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,92 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 28,92 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 28,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 320.871 Bayer-Aktien.

Am 04.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 5,50 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 57,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

