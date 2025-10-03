DAX24.359 -0,3%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.850 ±0,0%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,71 +0,6%Gold3.880 +0,6%
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minusbereich

03.10.25 16:10 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 28,41 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 28,41 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,40 EUR aus. Bei 29,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 731.635 Bayer-Aktien.

Am 04.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,51 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 6,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,31 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,88 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

