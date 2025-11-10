DAX23.942 +1,6%Est505.654 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus

10.11.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 26,45 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 26,45 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,51 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 289.838 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 43,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

