Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,41 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 26,41 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 26,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,49 EUR. Bisher wurden heute 28.436 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 29,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,41 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

