Blick auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

06.11.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,20 EUR -0,20 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 26,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,15 EUR. Bei 26,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 308.012 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 14,15 Prozent wieder erreichen. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,81 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Bayer-Aktie dennoch im Minus: Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant in den USA

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

mehr Analysen