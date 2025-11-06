DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag tiefer

06.11.25 09:22 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,38 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,32 EUR -0,08 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,38 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,38 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.149 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 43,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,81 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Bayer-Aktie dennoch im Minus: Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant in den USA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen