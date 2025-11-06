Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,38 EUR nach.
Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,38 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,38 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.149 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 43,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,81 EUR je Bayer-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.
Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,58 EUR je Aktie.
