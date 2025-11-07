DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
Akamai (AKAM) im Pivotal-Point-Check: Überragende Cloud-Wachstumszahlen mit plus 39 % im 3. Quartal und optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr! Akamai (AKAM) im Pivotal-Point-Check: Überragende Cloud-Wachstumszahlen mit plus 39 % im 3. Quartal und optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
26,45 EUR +0,25 EUR +0,95 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Neutral

08:01 Uhr
Bayer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Bayer
26,45 EUR 0,25 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Neutral

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,10 €		 Abst. Kursziel*:
-4,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,46%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Zahlen stehen an Bayer-Aktie gefragt: Analyst rechnet mit positivem Quartal Bayer-Aktie gefragt: Analyst rechnet mit positivem Quartal
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag freundlich
finanzen.net So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
Cnet Champions League Soccer: Livestream Bayer Leverkusen vs. PSG Live From Anywhere
Zacks Is Bayer (BAYRY) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Zacks Bayer Reports Positive Data on Cell Therapy for Parkinson's Disease
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
Zacks Are Medical Stocks Lagging Bayer (BAYRY) This Year?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy Bayer (BAYRY) Stock?
Zacks Are Investors Undervaluing Bayer (BAYRY) Right Now?
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen