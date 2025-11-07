Bayer Aktie
Marktkap. 25,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,10 €
|Abst. Kursziel*:
-4,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,46%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
