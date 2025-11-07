Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 26,11 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 26,11 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 26,10 EUR. Bei 26,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.040 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 14,65 Prozent zulegen. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.11.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein

Bayer-Aktie freundlich: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren