Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,64 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 25,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 946.308 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,32 Prozent.
Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie
Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen