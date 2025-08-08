Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,64 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 25,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 946.308 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,32 Prozent.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie

Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick