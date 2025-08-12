Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag freundlich

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 26,81 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 26,81 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,81 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.472.113 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,76 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,43 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

