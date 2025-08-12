Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 26,74 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,74 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 26,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392.097 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,04 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,86 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

