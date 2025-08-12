Bayer Aktie News: Bayer tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Mit einem Kurs von 26,81 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 26,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.513 Bayer-Aktien.
Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,45 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
