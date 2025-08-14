DAX24.524 +0,6%ESt505.465 +0,6%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Lilium-Aktie verbucht weitere Gewinne trotz Zurückhaltung des Insolvenzverwalters Lilium-Aktie verbucht weitere Gewinne trotz Zurückhaltung des Insolvenzverwalters
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag fester

15.08.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 27,01 EUR.

Aktien
Aktien
Bayer
27,00 EUR 0,40 EUR 1,50%
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,03 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 26,85 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.486 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 27,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen