Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,49 EUR.
Die Bayer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,49 EUR. Bei 27,53 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66.643 Bayer-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 29,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,81 EUR je Bayer-Aktie aus.
Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,57 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
