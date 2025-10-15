Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,31 EUR.

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,31 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 27,55 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 27,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,38 EUR. Bisher wurden heute 762.881 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 32,71 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

