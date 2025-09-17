Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag höher

So bewegt sich Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 27,82 EUR. Bei 27,88 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 371.050 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 10,34 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,94 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,88 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

