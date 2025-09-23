Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag in Grün

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,37 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 27,37 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 813.692 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 32,84 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,88 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

