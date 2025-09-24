DAX23.596 -0,3%ESt505.454 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,13 +0,1%Gold3.756 +0,5%
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag verlustreich

25.09.25
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 27,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 27,30 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.584 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,68 Prozent.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

