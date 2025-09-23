DAX23.559 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.016 -0,2%Nas22.358 -0,6%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,60 -0,7%Gold3.730 -0,2%
Kurs der Bayer

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag nahezu unbewegt

25.09.25 16:11 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Mit einem Wert von 27,60 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,43 EUR -0,22 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,60 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,66 EUR an. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,30 EUR. Bei 27,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 665.279 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit Abgaben von 33,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

