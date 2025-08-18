DAX24.424 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.000 +0,2%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,11 -0,5%Gold3.327 -0,1%
Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

19.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 28,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,95 EUR 0,25 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 28,10 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,13 EUR. Bei 27,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 833.011 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,43 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,88 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington

Jefferies & Company Inc. gibt Bayer-Aktie Hold

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

