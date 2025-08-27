Bayer Aktie News: Bayer fällt am Mittag

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 28,19 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 28,19 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,19 EUR ab. Bei 28,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 408.274 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 34,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,88 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil