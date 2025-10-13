Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Montagnachmittag

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der Bechtle-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,46 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie um 15:49 Uhr im XETRA-Handel bei 35,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 36,26 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 35,46 EUR. Bei 36,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 92.812 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,73 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

