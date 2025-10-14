Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 34,68 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 34,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 34,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.486 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. 21,40 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 17,13 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,701 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.
Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Bechtle-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
