Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 37,16 EUR.
Um 09:04 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 37,16 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 37,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 37,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.159 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 11,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,66 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
