Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,32 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Bechtle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,32 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,48 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 35,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.363 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 19,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,701 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

