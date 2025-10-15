Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Mittag an Fahrt

Bechtle im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 35,34 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 35,34 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,36 EUR. Bei 35,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.326 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 22,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,701 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

