So entwickelt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag auf grünem Terrain

24.10.25 16:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 36,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,30 EUR 0,14 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 36,36 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,54 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.668 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 20,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,697 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bildquellen: Bechtle AG

mehr Analysen