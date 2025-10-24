Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Bechtle

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 36,14 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,14 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 36,10 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 36,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.449 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,49 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,697 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

