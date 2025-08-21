Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 41,28 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 41,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 41,16 EUR. Bei 41,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.754 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 1,99 Prozent zulegen. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

