Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

22.10.25 16:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,24 EUR 0,20 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 36,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,96 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 36,34 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.935 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 16,62 Prozent zulegen. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,701 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
