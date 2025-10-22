DAX24.272 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,31 +1,1%Gold4.090 -0,9%
Kursentwicklung im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

22.10.25 09:22 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 36,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,06 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 36,20 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,00 EUR. Bei 36,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.697 Bechtle-Aktien.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 14,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Abschläge von 20,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,701 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
