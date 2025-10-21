Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Bechtle-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 35,94 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 35,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 36,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 35,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.645 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 17,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 20,03 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,701 EUR je Bechtle-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

