Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Mittwochmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 36,22 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:38 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 36,22 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 35,96 EUR ein. Bei 36,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.326 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,23 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 20,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,701 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,49 Mrd. EUR gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

