So entwickelt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Fahrt

27.10.25 16:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 37,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,76 EUR 0,46 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 37,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 37,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,72 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 86.350 Aktien.

Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 11,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 22,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,697 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Bechtle gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
