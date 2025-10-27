Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag im Aufwind

Kurs der Bechtle

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,72 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,72 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,78 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.672 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. 14,65 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,73 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,697 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

