Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,02 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,02 EUR ab. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 38,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.698 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,10 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

