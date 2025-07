Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 38,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:49 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 38,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.583 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,68 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 7,05 Prozent niedriger. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je Bechtle-Aktie.

